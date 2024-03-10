الهلال الأحمر يوزع طرودا غذائية على مئات النازحين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة

قام وفد الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاحد بتوزيع مئات الطرود الغذائية على مئات النازحين الفلسطينيين في مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال مدير قطاع العمليات في (جمعية الهلال الأحمر الكويتي) ورئيس الفريق الدكتور مساعد العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن عملية توزيع المساعدات الإنسانية جاءت بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالاهتمام بالجانب الإغاثي والإنساني والطبي.

وأضاف العنزي ان أعضاء الفريق الإغاثي بدأوا بتوزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من الشعب الكويتي بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وتشمل المستلزمات الغذائية الأساسية والدقيق.

وأشار إلى ان أعضاء الفريق الكويتي موزعون على ثلاثة فرق من بينهم فريق يجري عمليات جراحية في مستشفى (غزة الأوروبي) وفريق في مستشفى (الكويت التخصصي) إلى جانب فريق الإغاثة في المخيمات.

وأعرب عن أمله في أن تزيد كمية المساعدات بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال وجود فريق الهلال الاحمر الكويتي وفرقه التطوعية واصفا وضع النازحين “بالصعب ولا يوصف ويحتاجون إلى دعم دائم”.

وعبر مئات النازحين عن شكرهم وامتنانهم لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا لما بدر منهم من اهتمام وتقديم المساعدات الإنسانية في الوقت الحالي وطوال أيام الحرب مؤكدين ان وجودهم على الأرض يزيد من صمودهم ويرفع من معنوياتهم.

وقد أجرى فريق الهلال الاحمر الكويتي زيارة ميدانية إلى مستشفى (الكويتي التخصصي) للوقوف على الوضع الصحي والاطلاع على سير العمل في المستشفى في ظل انهيار المنظومة الصحية بسبب العدوان الإسرائيلي.