بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها العام 22.18 نقطة

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها العام 22.18 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 18ر22 نقطة ليبلغ مستوى 04ر7433 نقطة بنسبة ارتفاع 30ر0 بالمئة.

وتم تداول 18ر176 مليون سهم عبر 9578 صفقة نقدية بقيمة 2ر39 مليون دينار (نحو 5ر119 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 19ر6 نقطة ليبلغ 54ر6115 نقطة بنسبة انخفاض 10ر0 بالمئة من خلال تداول 10ر75 مليون سهم عبر 4737 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار (نحو 3ر35 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 78ر30 نقطة ليبلغ مستوى 27ر8141 نقطة بنسبة ارتفاع 38ر0 بالمئة من خلال تداول 07ر101 مليون سهم عبر 4841 صفقة بقيمة 6ر27 مليون دينار (نحو 8ر84 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 56ر4 نقطة ليبلغ 27ر5979 نقطة بنسبة انخفاض 08ر0 بالمئة من خلال تداول 5ر57 مليون سهم عبر 3329 صفقة نقدية بقيمة 10 ملايين دينار (نحو 5ر30 مليون دولار).

وكانت شركات (أسمنت) و(اكتتاب) و(أسس) و(كويت ت) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(الدولي) و(أسمنت) و(التجارية) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (بيت الطاقة) و(وثاق) و(الامتياز) و(الإماراتية) الأكثر انخفاضا.