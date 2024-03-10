31 مرشحا ومرشحة في اليوم السابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”

31 مرشحا ومرشحة في اليوم السابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”

تقدم 31 مرشحا ومرشحة اليوم الأحد إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم السابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024 المقرر عقدها في الرابع من شهر أبريل المقبل.

وبذلك يصبح إجمالي الذين تقدموا بطلبات الترشح منذ فتح باب الترشح يوم الاثنين الماضي 194 مرشحا بينهم 6 مرشحات.

وجاءت أسماء المرشحين في اليوم السابع لفتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2024) وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي:

الدائرة الأولى 4 مرشحين هم: (ابراهيم محمد البلوشي – عبدالرحمن خلاوي الشمالي – عبدالرحمن محمد العجمي – متعب عايد العنزي).

الدائرة الثانية 4 مرشحين هم: (خالد عايد العنزي – سعود خالد البابطين – هزاع مطلق الهدبه – وليد خالد شهاب).

الدائرة الثالثة 6 مرشحين (4 ذكور – 2 إناث) هم: (جراح خالد الفوزان – خالد ابراهيم الصلال – عبدالوهاب محمد البابطين – نورة جاسم الدرويش – هاني حسن حسين – هدى شاهين الحمادي).

الدائرة الرابعة 10 مرشحين هم: (أحمد صخي الديحاني – بدر سيار الشمري – بدر ناصر المجاوب – ثامر مثيب العبدلي – عبدالله أحمد اشكناني – عبيد محمد المطيري – فواز عواد السليماني – فواز منشر الظفيري – محمد مبارك الفجي – مساعد محمد المطيري).

الدائرة الخامسة 7 مرشحين هم: (أحمد كمال الدين السليمي – حمدان سالم العازمي – خالد سريع الهاجري – خالد عبدالله المطيري – عايض محسن العجمي – مبارك فهد الهاجري – مشبب هملان السهلي).

وكانت إدارة شؤون الانتخابات فتحت يوم الاثنين الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024 والذي يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 13 مارس الحالي.

يذكر أن استقبال طلبات الترشح خلال شهر رمضان المبارك سيكون أثناء ساعات الدوام الرسمي للادارة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.