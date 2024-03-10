سمو أمير البلاد يتلقى رسائل تهنئة من كبار الشيوخ والمسؤولين بمناسبة شهر رمضان المبارك

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسائل تهنئة من كل من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وسمو الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه حفظه الله بمناسبة شهر رمضان المبارك سائلين المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الوطن الغالي بالخير واليمن والبركات ويفيء عليه من فيض آلائه وجزيل نعمه وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة وتمام العافية ويحفظه قائدا لمسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسائل شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بمناسبة شهر رمضان المبارك سائلا سموه المولى تعالى أن يعين الجميع على صيامه وقيام لياليه المباركة ويحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يوفق أبناء الوطن لخدمته وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي ترتقي بمساره الحضاري نحو آفاق التقدم والازدهار ويمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.