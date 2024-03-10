سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يتلقى رسائل تهنئة من كبار الشيوخ والمسؤولين بمناسبة شهر رمضان المبارك

10 مارس، 2024
0 39 دقيقة واحدة

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسائل تهنئة من كل من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وسمو الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه حفظه الله بمناسبة شهر رمضان المبارك سائلين المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الوطن الغالي بالخير واليمن والبركات ويفيء عليه من فيض آلائه وجزيل نعمه وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة وتمام العافية ويحفظه قائدا لمسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسائل شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بمناسبة شهر رمضان المبارك سائلا سموه المولى تعالى أن يعين الجميع على صيامه وقيام لياليه المباركة ويحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يوفق أبناء الوطن لخدمته وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي ترتقي بمساره الحضاري نحو آفاق التقدم والازدهار ويمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.

المصدر
كونا
الوسوم
10 مارس، 2024
0 39 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

“نزاهة”: تحسن ترتيب دولة الكويت 22 مركزا على مؤشر مدركات الفساد

10 مارس، 2024

31 مرشحا ومرشحة في اليوم السابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”

10 مارس، 2024

سمو أمير البلاد يتبادل برقيات التهاني مع قادة الدول الشقيقة والإسلامية الصديقة بمناسبة شهر رمضان المبارك

10 مارس، 2024

بلدية الكويت: فرق النظافة الميدانية تكثف حملاتها التفتيشية في المحافظات

10 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى