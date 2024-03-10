بلدية الكويت: فرق النظافة الميدانية تكثف حملاتها التفتيشية في المحافظات

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت مواصلة الفرق الميدانية لإدارات النظافة تكثيف حملاتها التفتيشية لرصد وازالة مخالفات لائحتي النظافة واشغالات الطرق البلدية في كافة المحافظات بناءا على توجيهات مدير عام البلدية المهندس سعود الدبوس لتفعيل الدور الرقابي للأجهزة الرقابية لتطبيق قوانين البلدية.

واوضحت أن إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء نفذت حملة واسعة عدة في صناعية الصليبية وذلك لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام ومنع رمي النفايات خارج الحاويات.

وفي هذا السياق قال مراقب عام النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء دحام العنزي بأن الهدف من تكثيف الحملات الميدانية هو رصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسئوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.

وكانت حصيلة الجولة رفع 11 سيارة مهملة وسكراب وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة واشغالات الطرق.