“شؤون الانتخابات”: الدوام الرسمي للإدارة في رمضان من 10 صباحا إلى 1:30 ظهرا

“شؤون الانتخابات”: الدوام الرسمي للإدارة في رمضان من 10 صباحا إلى 1:30 ظهرا

قال مدير إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية العميد حقوقي الدكتور أحمد الهاجري اليوم الأحد إن استقبال طلبات الترشح خلال شهر رمضان المبارك سيكون أثناء ساعات الدوام الرسمي للإدارة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

وأضاف الهاجري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في اليوم السابع من فتح باب الترشح لـ(أمة 2024) أن مخفر الشرطة المختص يستقبل المرشحين من الساعة الواحدة والنصف وحتى الساعة الثانية والنصف لاستكمال طلبات الترشح.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات قد فتحت يوم الاثنين الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024 والذي يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 13 مارس الجاري.