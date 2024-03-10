“زين” تُحافظ على صدارتها بجوائز مؤشّر “سيرفس هيرو” لرضا العملاء

حافظت زين على صدارتها بجوائز مؤشّر “سيرفس هيرو” لقياس جودة الخدمة ورضا العملاء، بعد أن حصدت المركز الأول في فئة “أفضل مُشغّل اتصالات” للمرة الثانية عشر، والمركز الأول في فئة “أفضل مُزوّد خدمات إنترنت” للمرة الثامنة، وذلك على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الكويت عن العام الماضي 2023.

وجاء الإعلان على هامش الحفل الخاص الذي أقيم لتكريم الجهات الفائزة بالمراكز الأولى عن كل فئة، والذي شهد حضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ورئيس “سيرفس هيرو” فاتن أبو غزالة، وعدد من المسؤولين والقياديين من الشركات الفائزة.

واحتفت “سيرفس هيرو” بمُقدّمي الخدمات الأفضل أداءً في الكويت لعام 2023 على مؤشّر رضا العملاء الذي تديره المؤسسة منذ 14 عاماً، ويعد الوحيد بالمنطقة الذي يستند في تقييمه إلى انطباعات المُستهلكين عبر منهجٍ علمي وبحياديةٍ تامة، حيث تصدّرت زين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر فئتي مُشغّلي الاتصالات ومزوّدي خدمات الإنترنت، بعد أن حصدت الحصيلة الأكبر من أصوات المُستهلكين في السوق الكويتي عن الفئتين.

وعبّرت زين عن فخرها باستمرار تصدّرها سنوياً بهذه الجائزة، وهو ما يعكس المركز الريادي الذي تتمتع به على مستوى قطاعات الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية في السوق الكويتي، ولتسليط الضوء على تميّزها في التفوّق على توقعات عملائها بالشكل الذي يرضي طموحاتهم ورغباتهم، وسعيها المستمر في تعزيز حزمة خدماتها وحلولها المُبتكرة وعروضها التنافسية لخدمة قاعدة عملائها التي تُعتبر الأكبر في الكويت.

وحصدت زين المركز الأول في فئتين مُختلفتين ضمن قطاع الاتصالات لنجاحها في تحقيق أعلى معدلات رضا العملاء عن جودة وكفاءة الخدمات والمنتجات التي تقدمها لعملائها، لتتصدر قائمة الشركات المتنافسة في نفس الفئات، وهو الأمر الذي تعتبره الشركة بمثابة شهادة تقدير تثبت مدى التزامها وحرصها على مستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها.

ويعكس حصول زين على هذه الجائزة اعتماداً على أصوات العملاء والمُستهلكين مدى حرصها على تعزيز ريادتها في السوق الكويتي، وخاصةً أنه قد تم تقييمها على أساس ما تقدمه من جودة الخدمات وما تتمتع به من الريادة والامتياز في خدمة العملاء، وبناءً على ثقة عملائها بجودة خدماتها.

وتُدير شركة “سيرفس هيرو” المؤشر الوحيد لرضا العملاء المُستند مباشرةً لآراء المُستهلكين على مستوى الشرق الأوسط، ومقره الكويت، وهي عضو في منظمة “إيسومار” الدولية المختصة بالتسويق، وهي تلتزم بمبادئ وإرشادات المنظمة العالمية المتعلقة بالتنظيم الذاتي والممارسات الأخلاقية.

ويشرف على مؤشر “سيرفس هيرو” مجلس استشاري مُستقل يضمن تقديم نتائج تتسم بالحياد والموضوعية، وتعكس بدقة تفضيلات المُستهلكين، ما يجعل نتائجه معياراً معتمداً وذا مصداقية عالية من خلال البيانات والمعلومات الشفافة عن الشركات محل التقييم.

ويضم المجلس الاستشاري شخصياتٍ أكاديمية، وخُبراء في مجال الأعمال يمثّلون مؤسسات مختصة ومنشآت تجارية رائدة في مجالاتها في الكويت والإمارات، ومن أبرزها: الجامعة الأمريكية في الكويت، والكلية الأسترالية في الكويت، ومنذ العام 2010، نجحت “سيرفس هيرو” بإتمام 250 ألف عملية تقييم معتمدة لانطباعات المستهلكين عن أكثر من 500 شركة في البلاد.