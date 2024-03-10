سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يتسلم أوراق اعتماد سفراء ألبانيا وميانمار وتونس والولايات المتحدة وإيطاليا

10 مارس، 2024
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احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد كل من السفير إلير هوسا سفيرا لجمهورية ألبانيا والسفير تشان آي سفيرا لجمهورية اتحاد ميانمار والسفير محمد كريم البودالي سفيرا لجمهورية تونس والسفير كارين هيديكو ساساهارا سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية والسفير د. لورينزو موريني سفيرا لجمهورية إيطاليا وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.

المصدر
كونا
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10 مارس، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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