وزير الداخلية: تسخير كل الإمكانات لمرشحي “أمة 2024” ليخرج العرس الديمقراطي بالصورة الحضارية اللائقة بالكويت

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح رجال الأمن إلى تسخير كل الإمكانات والتسهيلات للمرشحين إلى انتخابات مجلس الأمة 2024 وفق قواعد القانون واللوائح المنظمة للإنتخابات البرلمانية.

جاء ذلك وفق بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية خلال جولة تفقدية للوزير اليوسف صباح اليوم الأحد في إدارة شؤون الانتخابات بمنطقة الشويخ لمتابعة سير عملية تسجيل المرشحين والمرشحات للإنتخابات التي ستجرى في الرابع من أبريل المقبل حيث أعرب عن تمنياته بأن يخرج هذا العرس الديمقراطي بالصورة الحضارية التي تليق باسم الكويت عاليا.

كما عبر عن خالص التمنيات لجميع المرشحين والمرشحات بالتوفيق لما فيه مصلحة البلاد متقدما بالشكر والتقدير لكل الأجهزة الحكومية ورجال وزارة الداخلية على عملهم المنظم والمتكامل لتجهيز مقر استقبال المرشحين.

وقد اطلع الوزير اليوسف خلال الجولة على آلية التسجيل وقبول الطلبات والتيسيرات التي توفرها إدارة شؤون الانتخابات للمرشحين والتنسيق القائم بين وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية بهدف ضمان سهولة وسلامة عملية تسجيل المرشحين والمرشحات لانتخابات (أمة 2024).