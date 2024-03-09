سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن

جائزة السعودية الكبرى: فيرستابن يحقق فوزه الثاني هذا الموسم والتاسع توالياً منذ العام الماضي

9 مارس، 2024
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حقق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في الاعوام الثلاثة الماضية فوزه الثاني هذا العام والتاسع توالياً منذ الموسم الماضي، باحتلاله الأحد المركز الاول في جائزة السعودية الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وهيمن فيرستابن الذي انطلق من المركز الاول على السباق من دون أن يواجه أي منافسة تذكر، ليرفع عدد انتصاراته في مسيرته إلى 56.

ووصل زميله المكسيكي سيرخيو بيريس ثانيا في سيناريو مشابه لباكورة الجولات في البحرين الاسبوع الماضي، متقدماً على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو.

المصدر
أ ف ب
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9 مارس، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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