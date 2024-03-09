بلدية الكويت تعلن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع شاطئ انجفه للزوار غدا الاحد

بلدية الكويت تعلن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع شاطئ انجفه للزوار غدا الاحد

أعلنت بلدية الكويت عن افتتاح المرحلة الاولى لشاطئ انجفه بحلته الجديدة والواقع على امتداد شارع التعاون مقابل منطقة سلوى لاستقبال جمهور الزوار اعتبارا من يوم غد الاحد.

وأضافت البلدية في بيان صحفي اليوم السبت ان افتتاح المرحلة الاولى للمشروع السياحي يشتمل على خدمات ترفيهية وترويحية ومرافق مختلفة وممر رياضي بحري.

وذكرت ان تلك الخدمات تتضمن ملاعب سلة وطائرة شاطئية وجلسات ساحلية اضافة إلى مصلى للرجال وآخر للنساء إلى جانب إلى دورات مياه وممرات مؤدية للشاطىء.