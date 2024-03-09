وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة: المحافظة على أعلى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لمنتسبي الجيش والشرطة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وأهمية استمرار التعاون والتنسيق بين القطاعات العسكرية لحفظ أمن البلاد واستقرارها وهو “الهدف الأسمى الذي يعمل الجميع من أجله”.

جاء ذلك في تصريح نقله بيان صادر عن وزارة الدفاع عقب تفقد الشيخ فهد اليوسف الصباح عددا من المواقع على الحدود الشمالية للبلاد تضمنت زيارة جزر (بوبيان) و(وربة) و(مسكان) والمنصة البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية (فنر بوبيان) وميناء مبارك والنقاط الأمنية الحدودية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية يرافقه عدد من قيادات الجيش الكويتي ووزارة الداخلية.

وقد نقل اليوسف خلال جولته تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وتقديرهم للدور البطولي الذين يقومون به وتفانيهم وإخلاصهم في خدمة وطنهم وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وبحسب البيان استمع الشيخ فهد اليوسف إلى شرح مفصل قدمه أمار المواقع العسكرية التي تمت زيارتها أوضحوا من خلاله طبيعة المهام والواجبات التي تقوم بتنفيذها وحداتهم، مع بيان درجة الجاهزية والاستعداد التي يتمتع بها منتسبوها وحجم التنسيق والتعاون العسكري القائم والمشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية من خلال تنفيذ العديد من المهام والواجبات والتدريبات المشتركة.

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