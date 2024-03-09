بنك برقان يعلن عن أسماء الفائزين في السحب الشهري لحساب كنز

أعلن بنك برقان اليوم عن أسماء العشرون فائز في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2,000 دينار كويتي، يدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار كويتي لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب.

أسماء الفائزين:

عبدالله محمد قبازرد

فاضل عواد الفضلي

نوره السيد الكبسي

عاليه بنت صالح سحيمي

تيناز بومي باتل

عمر عصمت قطينه

ممدوح ارشيد العنزي

شاديه انور اندرون

بيبي محمود الصفار

عبداللطيف عبدالعزيز الملحم

عبدالله جميل القطان

امير عبدالحميد الصايغ

سامباث برانافامورثي

حسين احمد محمد

علي ثامر عرفج

محمد جمعة جمعة

عنود عبدالله زبيل

ايمن نديم اقبال

سافيو اليكساندير الفاريس

منيره بندر السلمان

يقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحب نصف سنوية بقيمة 500,000 دينار كويتي وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1,500,000 دينار كويتي. حساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأمريكي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كويتي كحد أدنى.

للمزيد من المعلومات حول فتح حساب كنز، والسحوبات أو أي من منتجات وخدمات البنك، يرجى زيارة أي من فروع بنك برقان، أو التواصل مع مركز الاتصال على 1804080 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبنك برقان www.burgan.com.