23 مرشحا في اليوم السادس من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”

23 مرشحا في اليوم السادس من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”

تقدم 23 مرشحا اليوم السبت إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات ترشحهم في اليوم السادس لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024 المقرر إجراؤها في الرابع من شهر أبريل المقبل.

وبذلك يصبح إجمالي عدد الذين تقدموا بطلبات ترشحهم منذ فتح باب الترشح 163 مرشحا بينهم أربع مرشحات.

وجاءت أسماء مرشحي اليوم السادس لفتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2024) وتوزيع أعدادهم على الدوائر الإنتخابية وفق الآتي:

الدائرة الانتخابية الأولى 3 مرشحين هم: عبدالله عبدالوهاب الحرز ومحمد عبدالهادي العازمي وميثم عبدالله عوض.

الدائرة الانتخابية الثانية 7 مرشحين هم: بدر حامد الملا وخالد سعد الرشيدي وفلاح صنيتان المطيري وفهد سماوي الضفيري ومحمد فلاح الشعلاني وهويدي صحن الهاجري ويوسف عبدالرزاق الفوزان.

الدائرة الانتخابية الثالثة مرشحان هما: عبدالرحمن محمد العجمي وعبدالله مصطفى غضنفر.

الدائرة الانتخابية الرابعة 7 مرشحين هم: أنور عراك الظفيري وحمدان محمد العتيبي وسعد علي الرشيدي وعبدالله فهاد العنزي ومبارك حمود الطشه ومتعب عايد الذايدي ومحمد هايف المطيري.

الدائرة الانتخابية الخامسة 4 مرشحين هم: صالح ناصر الهاجري وصباح عدنان علي وفهد عامر العجمي ومشعل مالك الصباح.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية قد فتحت باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024 في الرابع من شهر مارس الجاري ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 13 الجاري.