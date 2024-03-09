سمو أمير البلاد يهنئ المواطنين والمقيمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

يسر الديوان الأميري أن ينقل إلى المواطنين والمقيمين الكرام على أرض الوطن تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان أعاده الله تعالى على الوطن العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير واليمن والبركات.

ويعلن الديوان الاميري أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وأسرة آل الصباح الكرام سوف يستقبلون المهنئين بهذا الشهر المبارك في اليوم الاول والثاني من الساعة 8 مساء وذلك في ديوان أسرة آل الصباح الكرام بقصر بيان على أن يكون دخول المهنئين من خلال بوابة طريق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز.

كما يتوجه الديوان الأميري بالدعاء إلى المولى تعالى أن يحفظ حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأن يديم عليهما نعمة الصحة والعافية وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يحقق لكافة الدول الإسلامية وشعوبها في مشارق الأرض ومغاربها كل ما تنشده من رفعة وتقدم وازدهار.