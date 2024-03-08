ممثل أمين عام الأمم المتحدة: للمرأة الكويتية دور فاعل وحيوي في تقدم المجتمع

أشادت ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لدى دولة الكويت غادة الطاهر اليوم الجمعة بالدور الحيوي والفاعل الذي تلعبه المرأة الكويتية في تقدم المجتمع مشيرة الى مساهماتها الكبيرة والمميزة في مختلف القطاعات.

وقالت الطاهر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في الـ8 من مارس من كل عام انه “وبينما نحتفل بيوم المرأة العالمي يشرفني أن أسلط الضوء على المساهمات العميقة للمرأة في دولة الكويت وفي جميع أنحاء العالم”.

وأشارت إلى أن الاحتفال اليوم ليس بإنجازاتهن فحسب بل يعد اعترافا بالتحديات الهائلة التي يواجهها العديد من النساء يوميا في مختلف المجالات.

واضافت “اننا ندرك أن الفوارق بين الجنسين لا تزال قائمة وأن هناك حاجة إلى بذل جهود متضافرة لضمان تكافؤ الفرص للمرأة في جميع جوانب الحياة وانه لا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بدعم المبادرات التي تعزز تمكين المرأة في القيادة اجتماعيا واقتصاديا وإزالة الحواجز التي تعوق إمكاناتها الكاملة.

وأشارت الى موضوع هذا العام وهو (كسر التحيز) والذي “تردد صداه بقوة بينما نتعامل مع الصور النمطية والأحكام المسبقة المتأصلة بعمق” مؤكدة انه من الضروري تنفيذ القوانين والتشريعات ذات الصلة وتعزيز بيئة تقدر التنوع والشمول لتمهيد الطريق لمجتمع أكثر عدلا وإنصافا.

وأكدت أن الأمم المتحدة ستواصل “بالتعاون مع شركائنا في دولة الكويت” الدعوة إلى السياسات التي تعزز رفاهية المرأة وقدرتها على الصمود.

وذكرت أن تمكين المرأة ليس مجرد ضرورة أخلاقية فحسب بل هو “استثمار استراتيجي في التنمية المستدامة لمجتمعاتنا” لافتة الى مضامين رؤية (الكويت 2035) – الركيزة السادسة المتعلقة برأس المال البشري.

وقالت “ونحن نحتفل بيوم المرأة من الضروري أن نعرب عن تضامننا الصادق مع النساء الصامدات في فلسطين اللاتي يواجهن تحديات فريدة وسط ظروف جيوسياسية معقدة”.

وأكدت التزام الامم المتحدة بدعم المرأة الفلسطينية في سعيها للحصول على الحقوق والكرامة والتمكين مضيفة أنه “إدراكا للقوة الاستثنائية التي أظهرتها المرأة الفلسطينية فإننا نقف متحدين في الدعوة إلى دمجها وأمنها وتحقيق تطلعاتها إلى مستقبل عادل ومزدهر”. وقالت الطاهر ان الأمم المتحدة تجدد التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات المحددة للنساء الفلسطينيات والنساء في الصراعات حول العالم.