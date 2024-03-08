وزارة الصحة: حققنا 9 إنجازات صحية من أصل 24 في الـ30 يوما الأولى من خطة المئة يوم الواردة في برنامج عمل الحكومة

وزارة الصحة: حققنا 9 إنجازات صحية من أصل 24 في الـ30 يوما الأولى من خطة المئة يوم الواردة في برنامج عمل الحكومة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تحقيقها تسعة إنجازات صحية من أصل 24 إنجازا خلال الـ30 يوما الأولى من خطة المئة يوم التي وضعتها الوزارة لتنفيذ أهدافها الواردة في برنامج عمل الحكومة مؤكدة أنها “تحظى بمتابعة دقيقة ومباشرة من الوزير الدكتور أحمد العوضي”.

وقال مدير مركز التواصل الصحي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي إن الوزارة دشنت خدمات طب الأسنان للأطفال في مركز الجهراء التخصصي لعلاج أسنان الأطفال وهو أول مركز من نوعه في الكويت يقدم الخدمات العلاجية للشريحة العمرية دون الـ16 عاما كما تم افتتاح أقسام لطب الأسنان في مراكز الوفرة السكني الصحي وأبوفطيرة السكني وعلي ثنيان الغانم في العبدلي.

ولفت السند إلى تدشين الوزارة 79 سيارة إسعاف عناية متقدمة ودخولها إلى الخدمة تحقيقا لأعلى مستويات السلامة والجودة في الاستجابة للحالات الطارئة علاوة على تدشين العمل في مركز صحة ميناء الزور البحري و هو أحد خمسة مراكز صحية تعمل على مدار الساعة في منافذ البلاد البحرية إضافة إلى المراكز الصحية في المنافذ البرية والمباني المختلفة لمطار الكويت الدولي.

وفي مجال الرعاية الصحية الأولية ذكر أنه تم تشغيل مركز المطلاع الصحي وتمديد ساعات العمل فيه حيث سيعمل على مدار الساعة بدءا من اليوم كما تم تشغيل مركز علي ثنيان الغانم الصحي بالعبدلي وتمديد ساعات العمل في مركز أبو فطيرة الصحي حتى التاسعة مساء وافتتاح عيادات تخصصية في مركز غرب عبدالله المبارك الصحي التخصصي.

وفي إطار حوكمة خدمات التأمين الصحي (عافية) أفاد السند بأنه تم توزيع أكثر من 25993 بطاقة بنسبة 67 في المئة من المستحقين إضافة إلى تفعيل استخدام البطاقات لجميع الفئات منذ الأول من شهر مارس الجاري.

وفي مجال تسلم وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية أكد أن عملية تسلم مشروع مستشفى العدان الجديد مستمرة وعلى مراحل وفق الجدول الزمني المعد لذلك ولا تزال هناك إنجازات صحية مستمرة يستحقها المواطن الكريم والعمل قائم عليها من جميع القطاعات والإدارات في الوزارة.