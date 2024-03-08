6 مرشحين في اليوم الخامس من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”

6 مرشحين في اليوم الخامس من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”

تقدم ستة مرشحين اليوم الجمعة إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات ترشحهم في اليوم الخامس لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024 المقرر إجراؤها في الرابع من شهر أبريل المقبل.

وبذلك يصبح إجمالي عدد الذين تقدموا بطلبات ترشحهم منذ فتح باب الترشح 140 مرشحا بينهم أربع مرشحات.

وجاءت أسماء مرشحي اليوم الخامس لفتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2024) وتوزيع أعدادهم على الدوائر الإنتخابية وفق الآتي: الدائرة الانتخابية الأولى مرشح واحد هو باسل حسين البحراني وفي الدائرة الانتخابية الثانية مرشح واحد هو منصور مزعل السرهيد وفي الدائرة الانتخابية الثالثة مرشح واحد هو جاسم محمد دشتي وفي الدائرة الانتخابية الرابعة مرشحان اثنان هما محمد عوض المطيري وفهيد محمد العجمي وفي الدائرة الانتخابية الخامسة مرشح واحد هو متعب ناصر السهلي.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية قد فتحت باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024 في الرابع من شهر مارس الجاري ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 13 الجاري.