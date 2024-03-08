الوكالة الذرية تتبنى مشروع قرار يدين مخاطر الحرب الروسية على المفاعلات الأوكرانية

تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة مشروع قرار يدين تداعيات ومخاطر الحرب الروسية على سلامة وأمن المفاعلات النووية في اوكرانيا.

واعتمد المجلس مشروع القرار الذي تقدمت به اوكرانيا ودعمته الدول الغربية بأغلبية أصوات عشرين دولة من اجمالي اعضاء المجلس الذي يضم 35 دولة مقابل اعتراض الصين وروسيا وامتناع البقية عن التصويت.

وقالت الوكالة الذرية في بيان ان اعتماد القرار جاء بعد مناقشات مستفيضة حول السلامة النووية والأمن والضمانات في أوكرانيا.

وذكرت السفيرة الامريكية لدى الوكالة لورا هولجيت في بيان صحفي عقب التصويت ان بلادها صوتت إلى جانب باقي شركائها الغربيين لصالح القرار وهو الرابع من نوعه الذي يدين “تصرفات روسيا المتهورة” في محطة زباروجيا النووية في أوكرانيا.

وأكدت ان الولايات المتحدة تدعم العمل الدؤوب الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع وقوع كارثة نووية هناك.

وتعتبر الدول الغربية هذا القرار رسالة تحذير واضحة بضرورة توخي الحذر بسبب ما تشكله الحرب الروسية على المحطة من مخاطر على أمن وسلامة المنشآت النووية في اوكرانيا.

وينصب تركيز الوكالة الذرية التي عاد مديرها أخيرا من زيارة رسمية الى روسيا على تقديم المساعدة الفنية لأوكرانيا عند الحاجة.

ويراقب خبراء الوكالة عن كثب وضع المنشآت النووية في اوكرانيا ولا سيما الوضع في محطة زاباروجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس 2022.

وتعتبر زابوروجيا أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها حيث تحتوي على ست وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.

ومنذ مارس 2022 أصبحت هذه المحطة تحت سيطرة القوات الروسية وأكدت موسكو من جانبها ان هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.