وزير الشباب: مطلق الصلاحيات للجنة التحقيق بمخالفات تتعلق بأعمال هيئة الرياضة

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون الشباب والاتصالات داود معرفي ان لجنة التحقيق بشأن المخالفات التي تتعلق بأعمال الهيئة العامة للرياضة لها مطلق الصلاحيات بعملها لمحاسبة كل المخالفين وتحقيق العدالة.

جاء ذلك في في بيان صحفي للوزير معرفي قبيل الاجتماع الاول للجنة التي يرأسها وكيل إدارة الفتوى والتشريع المستشار فهد الملا بعد تشكيلها لبحث المخالفات المالية والإدارية للاندية والاتحادات الرياضية مبديا ثقته بان “اللجنة ستعمل بشكل حيادي ومهني”.

وقال ان قرارات اللجنة ستطبق على الجميع “الكبير قبل الصغير” لتحقيق العدالة دون استثناء حرصا من الوزارة على تطبيق القانون على كل المخالفين مشيرا الى ان اللجنة تضم خيرة الكفاءات الكويتية في المجالات ذات العلاقة مما يساهم في تطبيق العدالة.

وذكر انه حرص على الحضور قبل انعقاد الاجتماع لتحية أعضاء اللجنة ولتأكيد حرصه على حياديتها في بحث كافة الأمور والموضوعات التي تتعلق بأعمال الهيئة بما فيها “أعمال مكتب الوزير شخصيا” مؤكدا حرصه أيضا “على اتباع نهج العدالة والحيادية ومحاسبة المقصرين للارتقاء بعمل الهيئة”.