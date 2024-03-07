“الكهرباء والماء” تطلق استراتيجية الكويت لمشاريع الطاقة والطاقات المتجددة 2030-2050

أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور سالم الحجرف عن اطلاق استراتيجية الوزارة للمرحلة القادمة تحت عنوان (استراتيجية الكويت لمشاريع الطاقة والطاقات المتجددة 2030-2050).

وقال الحجرف في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس وأداره الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي إن الحكومة بدأت أولى مؤتمراتها الصحفية لعرض تصوراتها ورؤيتها وللحديث عن الخطط الجديدة ترجمة لتوجيهات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح بهدف ردم الهوة بين الصحافة والحكومة وتوضيح المعلومات والشفافية الجديدة.

وأشار إلى أن الطاقة عصب الحياة والكويت من الدول التي قامت بتحلية المياة منذ الخمسينيات وشهدت قفزات كبيرة مستذكرا ان سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله أعلن في عام 2012 عن حاجة البلاد من الطاقة المتجددة بحلول 2030 كما “نحتاج إلى زيادة في الطاقة الشمسية التي تعتبر أرخص أنواع الطاقات”.

وقال إن الكويت قدمت اول ثلاثة توربينات كانت تسمى (قلمة) مثل (قلمة صباح) المسماة على اسم (الشيخ صباح الناصر المبارك الصباح ) و(قلمة ابن شلاش) المسماة على (سعود شلاش الحجرف) و(قلمة شايع) المسماة على (شايع بو شيبة).

وذكر أنها أولى المشاريع في استخراج الماء واستهلاك المياه لاسيما ان معدل زيادة الاستهلاك 5 في المئة سنويا و”هي من التحديات التي تواجهنا إلى جانب ان فاتورة الوقود وصلت إلى ملياري دينار (نحو 5ر6 مليار دولار) سنويا واذا لجأنا إلى الطاقة المتجددة سوف نستفيد واذا لم نعمل اي خطة سنواجه معضلة ويكون الانتاج النفطي إلى الوقود الداخلية”.

وأضاف أنه لا بد أن تكون هناك رغبة في إصدار تشريعات و”يكون لدينا أسلوب حصيف ورشيد” لافتا الى ان الاستراتيجية الجديدة من خلال 12 مشروعا تطرح في السوق المحلي والعالمي وسيكون لدينا 22100 ميجاوات من إنتاج للطاقة المتجددة خلال العام 2030.

وأضاف ان مشروع الشقايا من المشاريع الحيوية و”سنفتح المجال للاهالي لبناء محطات الطاقة الشمسية على الأسطح والدولة ستقوم بشراء تلك الطاقة بهدف اشراك المواطن في الإنتاج والعمل ومن بينهم أصحاب المشاريع وسيكون له أثر كبير على الجميع إلى جانب التوسع في سلاسل صناعات الطاقة المتجددة وسيتم مراعاة الجانب البيئي تنفيذا لتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مسألة الحياد الكربوني”.

وأشار إلى برنامج (حافز) الذي يهدف إلى تحفيز المواطنين لترشيد الكهرباء والماء قائلا إنه “سيتم توجيه ودعم من يقوم بالترشيد ولدينا مواطنون لم يدفعوا دينارا واحدا خلال سنتين بسبب استخدامهم برنامج (حافز) وسيكون مضافا في برنامج (سهل) خلال الأسابيع القادمة”.

وبين أن عدد المنظمين لبرنامج (حافز) 4 آلاف مواطن حتى اليوم وهناك خطة اعلامية لتسويق البرنامج حتى يحقق انتشارا لدى كثير من المواطنين وكذلك ادارة ادراجه في برنامج (سهل) الحكومي واضافةالمزارع والشاليهات الى هذا البرنامج المحفز.

وأشار الحجرف الى “تصور بتحويل الوزارة الى مؤسسة” وسيقدم مشروع تحويل خدمات كهرباء والماء عن طريق شركات مثل ما يحصل في شركات النفط ويكون الإنتاج مستقلا و”مع هذا ستحتفظ الوزارة بانتاجها ومحطاتها”.