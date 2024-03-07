الداخلية: الفريق الشيخ سالم النواف يترأس اجتماع المجلس الأعلى للمرور الـ20

ترأس وكيل وزارة الداخلية رئيس المجلس الأعلى للمرور الفريق الشيخ سالم نواف الاحمد الصباح اليوم الخميس الموافق 2024/3/7اجتماع المجلس الأعلى للمرور ال(20)، وذلك بحضور اعضاء المجلس واعضاء لجنة منهج التوعية المرورية.

وفي بداية الاجتماع رحب الفريق الشيخ سالم النواف بالحضور ونقل لهم تحيات وتقدير معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح وتمنياته لأعضاء المجلس بالتوفيق للارتقاء بمستوى الخدمات المرورية استنادا الى منهج علمي يرتكز الى احدث الاساليب العملية.

وناقش المجلس في اجتماعه الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ثم قدم أعضاء لجنة منهج التوعية المرورية عرضا لمقترح مسودة كتاب مقرر “الثقافة المرورية” المعد لطلبة الصف الثاني عشر والذي روعي فيه التوعية المرورية والثقافية للطلبة، كما اقترحت اللجنة ان تتضمن جميع الصفوف في مختلف المراحل السنية على مفاهيم مرورية بحيث يتم غرس القيم والأخلاق المرورية الحسنة والصحيحة في الطلبة من سن مبكرة.

واستمع أعضاء اللجنة إلى الملاحظات المقدمة من وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الاحمد الصباح مؤكداً على أهمية أن يقدم المنهج مفاهيم وأسس مرورية تعزز من السلامة على الطريق والاحترام المتبادل بين مستخدميه.

مشيراً إلى أنه سيتم عرض نتائج الاقتراحات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع وما تم التوصل إليه من توصيات وقرارات لرفعها إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح.