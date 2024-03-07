أمين عام مجلس التعاون يدين قرار الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس عن بالغ إدانته واستنكاره الشديدين لقرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقال الأمين العام في بيان صحفي إن هذا القرار يثبت عدم احترام قوات الاحتلال الإسرائيلية القوانين والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية معتبرا إياه محاولة لتهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية والقدس.

وأضاف أن هذه القرارات الاستيطانية للكيان الإسرائيلي المحتل “تؤجج حالة الاستقرار والأمن بالمنطقة والعالم وتقلل فرص عملية السلام وتعرقل جميع الجهود الرامية لها”.

وأكد البديوي في الوقت نفسه التزام دول مجلس التعاون بدعم الشعب الفلسطيني وصولا لحقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية المتضمنة في مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة المعترف بها دوليا على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الأمين العام في البيان ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي وبالأخص الأمم المتحدة موقفا واضحا وصريحا تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تعتبر اعتداء صارخا على القوانين الدولية والإنسانية دون مراعاة لحقوق الإنسان.

وكانت وزيرة الاستيطان في حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل أوريت ستروك قالت عبر منصة (إكس) أمس الأربعاء إن الحكومة صادقت على إقامة قرابة 3500 وحدة استيطانية إضافية في الضفة الغربية المحتلة.