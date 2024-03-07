المركزي: انخفاض عرض النقد في يناير الماضي بنسبة 0.1% مسجلا 38.9 مليار دينار

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الخميس انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 1ر0 في المئة في يناير الماضي على أساس شهري ليبلغ 9ر38 مليار دينار كويتي (نحو 3ر128 مليار دولار أمريكي).

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار انخفضت في يناير الماضي 0ر1 في المئة لتصل إلى 4ر35 مليار دينار (حوالي 117 مليار دولار).

وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 4ر2 في المئة لتبلغ 8ر1 مليار دينار (نحو 9ر5 مليار دولار) في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) عند 3ر3 مليار دينار (نحو 11 مليار دولار).

وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية انخفض 6ر0 في المئة ليبلغ 87 مليار دينار (حوالي 287 مليار دولار) في حين ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 5ر4 في المئة إلى 7ر12 مليار دينار (حوالي 9ر41 مليار دولار).

وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) انخفضت في يناير الماضي 1ر11 في المئة لتصل إلى 2ر1 مليار دينار (نحو 9ر3 مليار دولار) في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 5ر0 في المئة إلى 8ر53 مليار دينار (حوالي 5ر177 مليار دولار).

وبينت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لاستحقاق عام واحد استقر في ديسمبر الماضي عند 625ر4 في المئة في حين هبط تمويل الواردات الكويتية بنسبة 2ر32 في المئة إلى 6ر555 مليون دينار (نحو 8ر1 مليار دولار) فيما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في يناير الماضي بنسبة 1ر0 في المئة إلى 3ر307 فلس.

ويقصد بعرض النقد في معناه الضيق حجم العمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع لأجل وحسابات التوفير.