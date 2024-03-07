وزير الشؤون يتفقد مجمع الأحداث الجديد والخدمات المقدمة للنزلاء

قام وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح بجولة تفقدية اليوم الخميس لمبنى مجمع دور رعاية الأحداث الجديد في منطقة الصليبية للوقوف على سير العمل والتأكد من توافر كل الخدمات للنزلاء.

وقال الشيخ فراس الصباح في تصريح صحفي على هامش الجولة إنه حريص على المتابعة الميدانية لكل قطاعات عمل الوزارة والتواصل المباشر مع المستفيدين من خدمات الشؤون والاستماع لهھم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

وأشار إلى أن رعاية الأحداث وخدمتهھم من ضمن أولويات عمل الوزارة لافتا إلى أن المجمع يوفر جميع الخدمات التربوية والتعليمية والنفسية والارشادية للنزلاء وفق أحدث النماذج العالمية المتبعة.