وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح خلال جولة تفقدية لمبنى (مجمع دور رعاية الأحداث) الجديد في منطقة الصليبية

وزير الشؤون يتفقد مجمع الأحداث الجديد والخدمات المقدمة للنزلاء

7 مارس، 2024
0 6 أقل من دقيقة

قام وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح بجولة تفقدية اليوم الخميس لمبنى مجمع دور رعاية الأحداث الجديد في منطقة الصليبية للوقوف على سير العمل والتأكد من توافر كل الخدمات للنزلاء.

وقال الشيخ فراس الصباح في تصريح صحفي على هامش الجولة إنه حريص على المتابعة الميدانية لكل قطاعات عمل الوزارة والتواصل المباشر مع المستفيدين من خدمات الشؤون والاستماع لهھم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

وأشار إلى أن رعاية الأحداث وخدمتهھم من ضمن أولويات عمل الوزارة لافتا إلى أن المجمع يوفر جميع الخدمات التربوية والتعليمية والنفسية والارشادية للنزلاء وفق أحدث النماذج العالمية المتبعة.

المصدر
كونا
الوسوم
7 مارس، 2024
0 6 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

بنك الكويت المركزي: السيدات يشغلن نصف المناصب القيادية في البنك

7 مارس، 2024

وزير التجارة: إنجاز أكثر من 90% من “الشدادية الصناعية” والمشروع يرى النور في مايو المقبل

7 مارس، 2024

32 مرشحا ومرشحة في اليوم الرابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”

7 مارس، 2024

بلدية الكويت تطلق خدمة الاخطار بالانذارات او المخالفات عبر إشعارات “سهل”

7 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى