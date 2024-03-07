بنك الكويت المركزي: السيدات يشغلن نصف المناصب القيادية في البنك

أكد بنك الكويت المركزي حرصه على تمكين المرأة لأداء دورها الحيوي الفاعل في التنمية حيث تبلغ نسبة النساء العاملات في البنك 59 في المئة من الموظفين وأن السيدات يشغلن نسبة 50 في المئة من المناصب القيادية فيه.

وقال (المركزي) في بيان صحفي اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 من مارس من كل عام إن البنك يقدم أحد أبرز الأمثلة على دور المرأة الفاعل داخل المجتمع الكويتي في مختلف الوظائف وأدائها المميز في مختلف القطاعات مؤكدا عنايته بدعم المرأة والاستفادة من قدراتها على مستوى المؤسسة.

واضاف انه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يحرص (المركزي) على تعزيز دور المرأة في البنك عبر العديد من المبادرات التي تهدف لتعزيز المساواة وتشجيع الكوادر النسائية وتأهيلها لتولى المناصب القيادية.

وأوضح أن ذلك يتم من خلال برامج تدريبية ومهنية تحقق لتلك الكوادر مسارا من التطوير المستمر وتتيح لها المجال للعمل في المستويات الوظيفية جميعيا القيادية والاشرافية سواء ضمن (المركزي) أو على مستوى وحدات القطاع المصرفي الكويتي ككل.

وذكر أن نسبة النساء العاملات في (المركزي) تؤكد ايمانه بكفاءة الكوادر النسائية الوطنية وقدرتها على تحمل المسؤوليات وإنجاز المهام على نحو يساهم في تميز المؤسسة وتقدمها.

وقال البنك إنه على مستوى التعليم حصلت موظفات البنك على 42 في المئة من إجمالي الشهادات المهنية لدى العاملين لديه واستفادت الكوادر النسائية من 44 في المئة من البعثات الدراسية في البنك المركزي خلال السنوات العشر الماضية.

وأشار إلى مواصلة النهج النهج القائم على المساواة في منح الفرص للطاقات الوطنية وتمكين الكوادر النسائية من أداء الأدوار المنوطة بها وخدمة البلاد من كافة المواقع والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية.