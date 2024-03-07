من مجزرة جباليا في قطاع غزة

حماس تؤكد مغادرة وفدها القاهرة للتشاور بشأن الهدنة في غزة

7 مارس، 2024
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أكد مسؤول رفيع المستوى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخميس أن وفدها غادر القاهرة حيث كانت تجرى مباحثات بشأن هدنة في قطاع غزة، مؤكدا أن رد الاحتلال الأولي لا يلبّي “الحد الأدنى” مما تطلبه الحركة.

وقال المسؤول الذي فضّل عدم كشف اسمه إن “وفد حماس يغادر الخميس القاهرة للتشاور، وحتى الآن في انتظار الرد النهائي الرسمي للعدو”.

وتابع “الردود الأولية للاحتلال لا تلبّي الحد الأدنى لمتطلباتنا المتعلقة بالوقف النهائي لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقواته من غزة… وعودة النازحين إلى بيوتهم والبدء في الاغاثة والإيواء والإعمار”.

المصدر
أ ف ب
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7 مارس، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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