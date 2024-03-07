32 مرشحا ومرشحة في اليوم الرابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”

32 مرشحا ومرشحة في اليوم الرابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”

تقدم 32 مرشحا ومرشحة اليوم الخميس إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الرابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024 المقرر عقدها في الرابع من شهر أبريل المقبل.

وبذلك يصبح إجمالي الذين تقدموا بطلبات الترشح منذ فتح باب الترشح يوم الاثنين الماضي 134 مرشحا 130 منهم من الذكور و4 من الإناث.

وجاءت أسماء المرشحين في اليوم الرابع لفتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2024) وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي:

الدائرة الأولى 5 مرشحين هم: (احمد خليفة الشحومي – خالد مرزوق العميره – عادل جاسم الدمخي – عبدالله علي الخباز – علي فلاح الصابري).

الدائرة الثانية 8 مرشحين هم: (احمد محمد العجمي – جابر علي الهولي – حمد حمود الشمري – طلال عبدالرحمن المحطب – عبدالله تركي الانبعي – فلاح لافي المطيري – محمد حمود الحربي – هزاع فيصل المطيري).

الدائرة الثالثة 6 مرشحين (5 ذكور – 1 إناث) هم: (الاء شاكر فرس – حمد عادل العبيد – خليفة خليل التميمي – سعيد محمد توفيقي – محمد سالم الجويهل – مهلهل خالد المضف).

الدائرة الرابعة 4 مرشحين هم: (ثامر سعد الظفيري – شعيب شباب المويزري – عبدالرحمن عبدالهادي الهاجري – عبدالله سالم الشمري).

الدائرة الخامسة 9 مرشحين هم: (بادي حسيان الدوسري – بدر فاضل كرم – حسن محمود اشكناني – سالم حسين العجمي – سعود باتل العجمي – عبدالله سالم الهاجري – عبدالله عباس التتان – عبدالله علي السند – فهد فلاح العازمي).

وكانت إدارة شؤون الانتخابات فتحت يوم الاثنين الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024 والذي يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 13 مارس الجاري.