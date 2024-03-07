بلدية الكويت

بلدية الكويت تطلق خدمة الاخطار بالانذارات او المخالفات عبر إشعارات “سهل”

7 مارس، 2024
0 8 دقيقة واحدة

أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس اطلاق خدمة تواصل جديدة مع الجمهور واخطارهم الكترونيا بالانذار أو المخالفة عبر إشعارات تصل إلى صاحب العلاقة عن طريق التطبيق الحكومي الموحد (سهل).

وذكرت البلدية في بيان صحفي أنه بناء على توجيهات وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان أطلقت هذه الخدمة تسهيلا وتيسيرا على المواطنين والمقيمين لاطلاعهم بشكل مباشر على الاجراءات المتخذة في حالة توجيه الإنذار بشأن مخالفات البلدية.

واضافت ان هذه الخدمة تجنب صاحب الانذار من المساءلة القانونية وما يترتب على عدم التجاوب مع الإنذار او المخالفة من غرامات مالية كما تتيح الفرصة لاتمام عملية امر الصلح تفاديا لاصدار احكام قضائية بحق المخالف.

وأشارت البلدية إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع التوجه الحكومي لتطوير الخدمات وكذلك الاستفادة من تطبيق (سهل) وأدوات التواصل المتوفرة ضمن الخدمات الإلكترونية للحكومة.

المصدر
كونا
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7 مارس، 2024
0 8 دقيقة واحدة

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