بنك برقان يحتفل بأعياد الكويت الوطنية راعياً للكرنفال الوطني في المدرسة المتحدة الأمريكية

احتفالاً بأعياد الكويت الوطنية، شارك بنك برقان برعاية الكرنفال الوطني الذي نظّمته واستضافته المدرسة المتحدة الأمريكية في الكويت بمقّرها الرئيسي. وهذا الحدث المميّز الذي شهد مشاركة نحو 1500 مشارك، بمن فيهم الموظفون والطلاب وعائلاتهم، يعكس جوهر المجتمع الكويتي. وتأتي هذه الرعاية كجزء من برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي وترسيخ التزام البنك بدوره الحيوي كمؤسسة رائدة تهتم بدعم مفهوم الانتماء الوطني والاحتفاء بتراث دولة الكويت وأصالة تاريخها.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ حصه حسين النجادة، مدير أول – الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: ” سعداء برعاية هذا الكرنفال الوطني الذي نظمته المدرسة المتحدة الأمريكية في الكويت، ونحن نرى في احتفالات شهر فبراير فرصة لتعزيز انتمائنا الوطني وتجديد ولائنا واعتزازنا بوطننا قيادة وشعباً. وتخلّل الكرنفال مجموعة متنوعة من فعاليات الترفيه والأنشطة المختلفة، إضافةً إلى ورش العمل الفنية التي تعزّز التفاعل الاجتماعي بطريقة مبتكرة وممتعة، حيث شارك فيها جميع الحاضرين. وتضمن الحدث العديد من العروض التقليدية الكويتية التي جسّدت الأصالة والتراث الغني طوال فترة الكرنفال”.

وتجدر الإشارة إلى أن احتفالات بنك برقان بالعيد الوطني ويوم التحرير كانت متنوعة ومبتكرة، حيث قام برعاية النسخة المجدّدة من المسرحية الشهيرة “السندباد البحري” بالتعاون مع شركة ترند برودكشن، إضافة إلى إطلاق أغنية “بلادنا حلوة” بحلتها الجديدة، تعبيراً عن الحب العميق للوطن والاعتزاز بكويتنا الحبيبة. كما أطلق البنك إصداراً محدوداً من بطاقة مسبقة الدفع تحمل الطابع الكويتي الأصيل في تصميمها، مع كلمات من الأغنية الشهيرة “بلادنا حلوة”، وهي خطوة تعكس التزامه الدائم بتعزيز الهوية الوطنية وحب الوطن بين عملائه وكافة أفراد المجتمع.