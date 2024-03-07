الأرصاد الجوية: طقس البلاد دافئ نهارا ومائل للبرودة إلى بارد ليلا مع فرص لأمطار متفرقة في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع دافئا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا مع فرص لأمطار متفرقة وتكون الضباب على بعض المناطق.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي ضعيف مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة مع رياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية.

وأضاف البلوشي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون دافئا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة وتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وقال البلوشي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون دافئا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين قدم وقدمين.

وعن الطقس السبت ليلا أشار إلى أنه يكون مائلا للبرودة وغائما إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و14 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.