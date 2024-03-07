مهلهل المضف يقدم أوراق ترشحه لانتخابات “أمة 2024” عن الدائرة الثالثة

أعلن النائب السابق مهلهل المضف عن تقديم أوراق ترشحه لانتخابات “أمة 2024” عن الدائرة الثالثة.

وقال المضف: “قاعة عبدالله السالم أهم قاعة سياسية وهي صوت المواطن والوطن وهي القاعة التي تعبر عن الأمة وطموحاتها ومفخرة الكويت، في قاعة عبدالله السالم لا يوجد أحد فوق المحاسبة مهما كبر اسمه أو حجمه وقاعة عبدالله السالم تحاسب، وإذا أتى رئيس وزراء يضعف أمام التحالفات السياسية فقاعة عبدالله السالم تحاسب، وإذا أتى رئيس وزراء يختار وزراء ظهر بحقهم أحكام قضائية ولم تظهر براءتهم فقاعة عبدالله السالم تحاسب”.