حمد العبيد يترشح لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثالثة

أعلن النائب السابق حمد العبيد ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثالثة.

وقال العبيد: “إن الإصلاح إرادة وقرار وباعتقادي لا يأتي الاصلاح الا ان تكون هناك إرادة شعبية عارمة وعزيمة كبيرة بالإصلاح وهو ما شاهدناه في انتخابات 2020 رغم أجواء كورونا إلا أن الشعب كان متواجدا وحاضرا بقوة، الشعب اجتهد وكان قراره إيصال أغلبية إصلاحية ومن ثم تم إبطال المجلس الإصلاحي وكانت هناك موجة احباط واضحة ولكن سرعان ما ذهبت هذه الموجة، الشعب قال كلمته وقرر إيصال أغلبية إصلاحية أكبر في مجلس 2022 وكان النواب على قدر المسؤولية وردوا التحية بأفضل منها وخلال بداية دور الانعقاد تم إقرار ٤ قوانين نوعية، سعينا إلى الاستقرار لأنه لا تنمية بلا استقرار ، وسعينا لأن نرد التحية بأفضل منها ومهما عملنا فإننا مقصرون”.