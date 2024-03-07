الفريق الطبي الكويتي التطوعي من جمعية الهلال الأحمر

إقلاع الطائرة الـ46 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة وعلى متنها فريق طبي كويتي من الهلال الأحمر

7 مارس، 2024
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أقلعت صباح اليوم الخميس الطائرة الإغاثية الـ46 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها فريق طبي كويتي تطوعي من جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن الفريق الطبي التطوعي الكويتي المتجه إلى قطاع غزة متخصص بإجراء العمليات الجراحية ومساندة الطاقم الطبي الفلسطيني في مستشفيات غزة لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضحت البرجس أن الفريق الطبي الكويتي المتجه إلى القطاع يهدف إلى المساهمة برفع المعاناة وعلاج المرضى والجرحى خصوصا من الأطفال والنساء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة مضيفة أن البعثة الطبية تشمل أطباء كويتيين حرصوا على المشاركة في هذه المهمة الإنسانية.

وذكرت أن دور الفريق يتمثل في تقديم العلاجات اللازمة ومساعدة زملائهم العاملين في المجال الطبي والمساهمة في تخفيف الضغط الشديد على الأطباء والممرضين في غزة.

وثمنت بهذا الخصوص دور الفريق الطبي الكويتي وحرصه على الذهاب إلى قطاع غزة معربة عن اعتزازها بمواقف الأطباء الذين لا يتوانون في تقديم الواجب أينما اقتضى الأمر.

وشددت على الحاجة الماسة لدخول الأجهزة والمعدات اللازمة إلى المراكز الطبية هناك نظرا للنقص الكبير الذي تواجهه المراكز والمستشفيات في قطاع غزة.

وبينت أن الهلال الأحمر الكويتي سينشئ مستشفى ميدانيا داخل قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري نتيجة تضرر القطاع الصحي الفلسطيني بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المرافق والمستشفيات الفلسطينية وازدياد عدد الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية وسط تناقص عدد المستشفيات العاملة في القطاع.

المصدر
كونا
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7 مارس، 2024
0 36 دقيقة واحدة

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