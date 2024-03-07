عبدالله الأنبعي

عبدالله الأنبعي يترشح لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية

7 مارس، 2024
0 43 أقل من دقيقة

أعلن النائب السابق عبدالله الأنبعي عن ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية.

وقال الأنبعي: “كنا بالسابق نتحدث عن نوع من أنواع التنظير بوجوب العمل الجماعي وما قد يؤدي له ولكن عندما مارسناه وحصدنا نتيجته في محلس 2023 التاريخي أوصلنا إلى مرحلة الإنجاز من خلال اللجنة التنسيقية بين المجلس والحكومة، ومستمرون في العملية الإصلاحية من أجل ان يتحقق الإصلاح وان يتم استكمال الخارطة التشريعية، حيث في الواقع الخارطة لم تكن هي المنشورة فقط بل كانت مقسمة على اربعة ادوار انعقاد وما تم نشره هو الاولويات في دور الانعقاد الثاني، وكانت هناك اولويات موجودة سيتم ترتيبها”.

الوسوم
7 مارس، 2024
0 43 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سعود العجمي يقدم أوراق ترشحه لانتخابات “أمة 2024” عن الدائرة الخامسة

7 مارس، 2024

محمد الجويهل يترشح لانتخابات “أمة 2024” عن الدائرة الثالثة

7 مارس، 2024

32 مرشحا ومرشحة في اليوم الثالث من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”

6 مارس، 2024

د. عبدالهادي العجمي يترشح لانتخابات “أمة 2024” عن الدائرة الخامسة

6 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى