عبدالله الأنبعي يترشح لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية

أعلن النائب السابق عبدالله الأنبعي عن ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية.

وقال الأنبعي: “كنا بالسابق نتحدث عن نوع من أنواع التنظير بوجوب العمل الجماعي وما قد يؤدي له ولكن عندما مارسناه وحصدنا نتيجته في محلس 2023 التاريخي أوصلنا إلى مرحلة الإنجاز من خلال اللجنة التنسيقية بين المجلس والحكومة، ومستمرون في العملية الإصلاحية من أجل ان يتحقق الإصلاح وان يتم استكمال الخارطة التشريعية، حيث في الواقع الخارطة لم تكن هي المنشورة فقط بل كانت مقسمة على اربعة ادوار انعقاد وما تم نشره هو الاولويات في دور الانعقاد الثاني، وكانت هناك اولويات موجودة سيتم ترتيبها”.