وزير الشؤون: تدشين التصويت الإلكتروني في انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الأربعاء تدشين أول تجربة لعملية التصويت الإلكتروني في انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للمساهمين ممن يحق لهم التصويت.

وقال وزير (الشؤون) في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال تفقده سير عميلة انتخاب أعضاء مجلس إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية التي جرت وفق آلية التصويت الإلكتروني الجديدة إن “وزارة الشؤون ممثلة في إدارة شؤون العضوية وشهر الجمعيات والاتحادات التعاونية وبالتعاون مع إدارة الحاسب الآلي قد دشنت اليوم أول تجربة لعملية التصويت الإلكتروني في انتخابات الجمعيات التعاونية”.

وأضاف أن “التصويت الإلكتروني سيتيح للمساهمين في الجمعيات اختيار مرشحيهم لعضوية مجالس إداراتها بسهولة ويسر وذلك في إطار الحرص (الشؤون) على تطوير العملية الانتخابية وإكسابها المزيد من الشفافية عبر كوادر وطنية عملت بجد وإخلاص تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بشأن ميكنة جميع الخدمات التى تقدمها الوزارة”.

وأوضح أن من شأن الآلية الجديدة الحد من الأوراق الباطلة وتسهيل عملية التصويت بما يواكب خطة الوزارة في سبيل ميكنة خدماتها ورقمنتها.

وأشار وزير الشؤون إلى أنه سيتم تعميم التجربة في جميع انتخابات الجمعيات التعاونية في الفترة المقبلة مشيدا ب”دور العناصر الوطنية التي تسھم بفاعلية وكفاءة كبيرة في عملية التحول الرقمي”.