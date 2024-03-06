وزير الإعلام: التعاون مع وزارة الإعلام السعودية يرقى إلى مرحلة التكامل والتنسيق المستمر

قال وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري إن التعاون مع وزارة الإعلام السعودية يرقى إلى مرحلة التكامل وذلك من خلال التنسيق المستمر والدائم لخدمة مصالح بلدينا.

وأكد الوزير المطيري خلال لقائه نظيره السعودي سلمان الدوسري بمناسبة زيارته للبلاد أن العلاقات الكويتية السعودية متجذرة في أعماق التاريخ في ظل قيادتي البلدين المتمثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله ورعاهما.

وأضاف أن العلاقات الكويتية السعودية تمضي بخطى واثقة ونظرة ثاقبة حتى أصبحت نموذجا فريدا يحتذى به في العلاقات بين الأشقاء والأصدقاء في كل مكان معربا عن سعادته بزيارة الوزير السعودي التي تأتي ضمن سلسلة الزيارات الأخوية المستمرة بين الجانبين لتعزيز التفاهم المشترك وبحث أطر التعاون البناء في كل المواضيع المشتركة في الجوانب الإعلامية بما يخدم مسيرة الإعلام في البلدين.

وأكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما تمتاز به من خصوصية تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مسيرتها شملت التعاون في شتى المجالات التي ننظر لها بعين الاعتزاز والفخر للعلاقات الأخوية الصادقة بين البلدين.

وأشار الى التعاون القائم بين البلدين على جميع المستويات خاصة الاعلامية منها لافتا بهذا الخصوص الى أوجه هذا التعاون وما تم توقيعه من اتفاقيات إعلامية ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات والى لجان وفرق عمل تم تشكيلها بخصوص التنسيق في المجالات الاعلامية والثقافية.

ولفت كذلك الى الحرص الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله ورعاهما لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وقال المطيري إن قيادة كلا البلدين حريصة على المضي قدما نحو ترجمة عراقة العلاقة التاريخية إلى عمل موحد في خدمة القضايا المصيرية للأمتين العربية والإسلامية إلى جانب الإسهام بكل فاعلية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وأكد أن السعودية ستبقى الشقيقة الكبرى بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي سندا دائما وسدا منيعا لدولنا الخليجية وعونا لمحيطنا العربي والاسلامي وصديقا وفيا لكل الدول والشعوب المحبة للسلام مضيفا أن لها المكانة العالية والمعزة الرفيعة في قلوب مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي والاسلامي.

وكان وزير الاعلام السعودي سلمان الدوسري قد وصل الى البلاد في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية بدعوة من وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري.