وكيل الحرس الوطني: تمرين “إسناد 1” حقق أهدافه بالتعامل مع أي حدث طارئ

أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي أن تمرين (إسناد 1) حقق أهدافه بقياس جاهزية وحدات الإسناد الإداري للقيام بالمهام الموكلة إليها على أكمل وجه والتعامل مع أي حدث طارئ تنفيذا لتوجيهات القيادة وأهداف الوثيقة التوجيهية للحرس الوطني 2025 (حماية وسند).

جاء ذلك في بيان صحفي للحرس الوطني اليوم الأربعاء عقب ختام تمرين (إسناد 1) الذي نفذته وحدات المعاون للاسناد الإداري في معسكر سمو الشيخ سالم العلي الصباح.

ونقل الفريق الرفاعي للمشاركين في التمرين تحيات وتقدير قيادة الحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح.

وأشاد بجهود القائمين على التمرين الذي يعد الأول من نوعه على مستوى قيادة المعاون للاسناد الإداري للوقوف على قدرات المنتسبين في دعم وحدات الحرس الوطني والمواقع المكلف بتأمينها وقياس الجاهزية لتقديم الدعم والإسناد لكافة جهات الدولة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره في ظل القيادة الحكيمة.