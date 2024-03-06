سمو رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته جامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية

سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى جامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية

6 مارس، 2024
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قام سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة إلى جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية.

رافق سموه خلال الزيارة معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل محمد العدواني ومدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور مشاري لافي الحربي.

واطلع سموه خلال زيارته التي شملت كليات العلوم الإدارية والعلوم الحياتية والعلوم والهندسة والبترول على عدد من مرافق المدينة الجامعية بما فيها القاعات الدراسية وورش العمل والخدمات والبرامج التي تقدمها الإدارة الجامعية للطلبة.

المصدر
كونا
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6 مارس، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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