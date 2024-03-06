وزير الخارجية عبدالله اليحيا خلال لقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية أحمد عطاف

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة

6 مارس، 2024
0 54 دقيقة واحدة

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الأربعاء بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة أحمد عطاف وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ161 في مقر الأمانة العامة بمدينة القاهرة.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات كما تم مناقشة الجهود المتخذة حيال إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة لما بعد العلامة 162.

وثمن اليحيا لنظيره الجزائري الجهود المقدرة التي تقوم بها بلاده خلال ولايتها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2024 – 2025 مقدرا التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في إطار متابعة الملفات الوطنية العالقة في مجلس الأمن ومعربا عن تمنياته بالتوفيق والسداد للجزائر والنجاح في تحقيق مقاصد وأهداف المجلس نحو تحقيق السلم والأمن الدوليين.

كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة وبحث عدد من الموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

المصدر
كونا
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6 مارس، 2024
0 54 دقيقة واحدة

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