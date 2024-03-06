الدوري الإسباني: إيقاف بيلينغهام مباراتين بسبب “ازدراء” حكم مباراة فالنسيا

رفضت لجنة المنافسة بالدوري الإسباني استنئاف نادي ريال مدريد ضد طرد لاعبه جود بيلينغهام عقب مباراة فالنسيا التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

وسيغيب بيلينغهام عن مباراتي الريال المقبلتين في الدوري أمام سيلتا فيغو وأوساسونا.

احتج بيلينغهام بقوة على حكم المباراة جيل مانزانو الذي أطلق صافرة النهاية بينما كانت الكرة في طريقها إلى شباك فالنسيا في الوقت بدل الضائع ووصف قراره بالسخيف، ليُشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الوسط الإنجليزي.

وقال ريال مدريد في استئنافه ضد الطرد إن احتجاج بيلينغهام وكلماته عقب إلغاء الهدف لم تنطوِ على أي ازدراء لحكم المباراة، لكنّ اللجنة رأت خلاف ذلك واتخذت القرار بناءً على سلوك اللاعب وليس فقط كلماته.

استندت اللجنة إلى المادة 124 من قوانين المسابقة وتنص على إيقاف اللاعب مباراتين أو ثلاث في حال ارتكاب أي فعل يتسم بالازدراء أو عدم الاحترام للحكم. وفي حالة بيلينغهام تم تطبيق الحد الأدنى وهو مباراتين.