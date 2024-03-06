فهد المسعود

فهد المسعود مرشحا لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية

6 مارس، 2024
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أعلن النائب السابق فهد المسعود ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية.

وقال المسعود: “كنت وما زلت أستشعر حاجة المواطن الكويتي وأمنياته وتطلعاته في حلحلة أهم القضايا كالتوظيف والإسكان وتحسين المستوى المعيشي والتعليم والخدمات الصحية وإصلاح الطرق، أدرك تماما كما يدرك أبناء الشعب الكويتي أن الاصلاح والبناء والتنمية لا تتحقق إلا بإرادة صادقة وتعاون بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الاستدامة في أنظمة ومؤسسات الدولة ليصبح لدينا وطن مستدام وهو رؤية وعنوان المرحلة القادمة”.

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6 مارس، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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