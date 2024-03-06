أحمد الحمد مرشحا لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية

أعلن النائب السابق أحمد الحمد ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية.

وقال الحمد: “الكويت تعيش في مرحلة استحقاقات سياسية حقيقية نتيجة عدم الاستقرار وحل المجالس في السنوات الأخيرة، وهذا دليل خلل في بنية نظامنا الديموقراطي، الشعب الكويتي واع، ويجب إعادة النظر في الدستور الكويتي، وهناك آليات كثيرة لذلك بعد الرغبة السامية من أمير البلاد، أحث الجميع على المشاركة، ونحن قادرون على التغيير، الكويت ولادة، وأقول للناس اختاروا من يمثل أهل الكويت ولا يمثل على أهل الكويت، البلد في حاجة إلى الاستقرار حتى ننهض”.