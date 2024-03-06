أحمد الحمد

أحمد الحمد مرشحا لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية

6 مارس، 2024
0 44 أقل من دقيقة

أعلن النائب السابق أحمد الحمد ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية.

وقال الحمد: “الكويت تعيش في مرحلة استحقاقات سياسية حقيقية نتيجة عدم الاستقرار وحل المجالس في السنوات الأخيرة، وهذا دليل خلل في بنية نظامنا الديموقراطي، الشعب الكويتي واع، ويجب إعادة النظر في الدستور الكويتي، وهناك آليات كثيرة لذلك بعد الرغبة السامية من أمير البلاد، أحث الجميع على المشاركة، ونحن قادرون على التغيير، الكويت ولادة، وأقول للناس اختاروا من يمثل أهل الكويت ولا يمثل على أهل الكويت، البلد في حاجة إلى الاستقرار حتى ننهض”.

الوسوم
6 مارس، 2024
0 44 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

د. علي الكندري يترشح لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الأولى

6 مارس، 2024

هاني شمس يعلن ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الخامسة

6 مارس، 2024

28 مرشحا في اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”

5 مارس، 2024

حامد البذالي يعلن ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية

5 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى