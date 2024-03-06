د. علي الكندري يترشح لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الأولى

أعلن د. علي عبدالرحمن الكندري ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الأولى.

وقال الكندري: “أن إصلاح التعليم والصحة والطرق والشوارع لن يتحقق بالشعارات، ولكن يتم من خلال العمل الجماعي، العمل الفردي لا يصنع بيئة سياسية قادرة على تقديم ما يتطلع إليه الناس، ويجب أن يكون لنا وقفة ليكون هناك انطلاقة صلبة لبناء الكويت، على غرار الدول المجاورة، كنا سابقا نموذجا في التقدم والآن أصبحنا نموذجا للتراجع، وهذا يجب أن يتغير، واسأل الله أن يوفق البلاد لما فيه الخير”.