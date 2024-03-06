هاني شمس

هاني شمس يعلن ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الخامسة

6 مارس، 2024
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أعلن النائب السابق هاني شمس ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الخامسة.

وقال شمس: “إن الاستقرار السياسي يجب أن يكون مقدمة لكافة الامور إذ بدون الاستقرار لا يمكن أن تكون هناك تنمية، أمورك التنفيذية اليومية لا تحتاج للرجوع إلى المجلس، فإصلاح الطرق والتعليم لا يحتاج إلى المجلس، يا حكومة طلعي بالزينة ونبي لك الشي الزين، خلال هذه الايام فرحوا المواطنين وطلعوا الزيادات بقرار»، مبينا أن «أي مجلس قادم ستكون أولوية وراح يمشيها وهذه وفق صلاحياته”.

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6 مارس، 2024
0 10 أقل من دقيقة

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