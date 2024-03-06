خالد وليد الفلاح رئيساً لمجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية

وافق مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024 بالإجماع على إعادة تشكيل منصبى رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، على أن يكون السيد / خالد وليد الفلاح رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد / بدر ناصر الخرافي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وبهذه المناسبة أثنى الفلاح على الثقة التي أولاها له أعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً حرصه في المضي قدماً بتنفيذ استراتيجية الشركة الحصيفة والحفاظ على صلابة مركزها المالي.

وأضاف الفلاح بأن الشـركة مستمرة في خلق مسارات جديدة لتعزيز موقع الشركة الريادي عبر إحداث تأثير مستدام وتوسيع نطاق خدماتها المتنوعة في مختلف القطاعات محلياً وإقليمياً.

والجدير بالذكر، أن السيد/ خالد الفلاح يتمتع بخبرة واسعة في الخدمات المالية والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، ويشغل حالياً منصب مدير تطوير الأعمال في شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده، وأيضاً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مينا كابيتال، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وشركة حديد البحرين، ويشغل الفلاح أيضاً عضو اللجنة التنفيذية في شركة فولاذ القابضة.

يذكر أن شركة الاستثمارات الوطنية إحدى الشركات الاستثماريّة الرائدة في الكويت منذ عام 1987، وتملك سجلاً حافلاً من النجاحات وتلعب دوراً فعالاً وحيوياً في مختلف القطاعات في الأسواق المحليّة، الخليجية والعالميّة.

علما بأن أعضاء مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية يتكون من السيد / خالد وليد الفلاح، السيد / بدر ناصر الخرافي، السيد / أنس خالد الصالح، السيدة / طيبة محمد القطامي، والسيد / فهد عبد الرحمن المخيزيم.