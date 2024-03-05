دوري أبطال أوروبا: بايرن الجريح يثأر من لاتسيو ومبابي يقود سان جرمان الى ربع النهائي للمرة الاولى منذ 2021

دوري أبطال أوروبا: بايرن الجريح يثأر من لاتسيو ومبابي يقود سان جرمان الى ربع النهائي للمرة الاولى منذ 2021

ثأر بايرن ميونيخ الجريح بمعاناته المحلية من ضيفه لاتسيو عندما أكرم وفادته بثلاثية نظيفة بينها ثنائية لمهاجمه الدولي الانكليزي هاري كاين الثلاثاء على ملعب “أليانز أرينا” في ميونيخ في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وحجز بطاقته الى ربع النهائي.

وسجّل كاين (39 و66) وتوماس مولر (45+2) أهداف بايرن حامل لقب المسابقة القارية الأم ست مرات آخرها عام 2020 بقيادة المدرب هانزي فليك.

وكان بايرن خسر 0-1 ذهابا على الملعب الاولمبي في روما قبل ثلاثة أسابيع.

وشهدت المباراة عودة لوروا سانيه الى تشكيلة بايرن بعد غيابه عن المباراة الاخيرة لفريقه التي انتهت بالتعادل 2-2 امام فرايبورغ في الدوري الالماني بسبب اجهاد في الفخذ.

كما دفع المدرب توماس توخل بطل المسابقة مع تشلسي الانكليزي عام 2021 بالمدافع الانكليزي اريك داير مكان الكوري الجنوبي مين-جاي كيم، والظهير الايسر البرتغالي رافايل غيريرو مكان الكندي ألفونسو ديفيس.

من جهته، اشرك مدرب لاتسيو ماوريتسيو ساري الظهير الايسر لوكا بيليغريني مكان الالباني السيد هيساي والاوروغوياني ماتياس فيسينو مكان دانيلو كاتالدي في الوسط، بقيادة المهاجم المخضرم والقائد تشيرو إيموبيلي.

ودخل العملاق البافاري الى المباراة في ظل ظروف صعبة وغير معتادة، إذ فاز مرة واحدة في آخر خمس مباريات، ما دفع بإدارته الى اعلان رحيل توخل في نهاية الموسم، بعد ان اصبحت آماله في الحفاظ على لقب البوندسليغا للعام الـ12 تواليا ضئيلة في ظل ابتعاد باير ليفركوزن بفارق 10 نقاط في الصدارة.

بدوره، دخل لاتسيو اللقاء عقب خسارة دراماتيكية امام ميلان 0-1 في لقاء شهد طرد ثلاثة من لاعبيه (الفرنسي ماتيو غندوزي، بيليغريني والمونتينغري أدام ماروسيتش)، حيث يحتل حاليا المركز التاسع في ترتيب “السيري آ” بعد حلوله وصيفًا الموسم الماضي.

وفي ظل الضغط الكبير على لاعبي بايرن ومدربهم توخل الذي أشارت تقارير محلية قبل المباراة انّ منصبه سيكون في مهب الريح في حال الخروج امام لاتسيو، فلم تكن بداية المباراة هي الافضل.

وحصل إيموبيلي على فرصة منح الضيوف تقدما قاتلا إثر تمريرة عرضية من ماتيا زاكانيي، أخطأ داير في تشتيتها بالرأس، الا انّ مهاجم لاتسيو المنفرد ارتمى اليها دون ان يصيبها برأسه فذهبت الى ركلة مرمى (36).

وكان ثمن اضاعة الفرصة باهظا وسريعا بالنسبة لرجال ساري، إذ تمكن كاين من إعادة فريقه الى صلب المواجهة بافتتاحه التسجيل اثر تمريرة طولية من ألكسندر بافلوفيتش نحو مولر المتقدم فاعادها برأسه نحو غيريرو الذي تلقفها بتسديدة غمزها كاين برأسه وارتدت من يد الحارس إيفان بروفيديل مباشرة نحو مرماه (39).

ووضع مولر بايرن في وضعية المتأهل عندما منحه الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الاول اثر ركلة ركنية نفّذها غيريرو فحاول دفاع روما ابعادها لكنها وصلت الى المدافع الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت الذي سددها “على الطاير” فلمست مولر وعانقت الشباك (45+2).

وتلقى لاتسيو ضربة في مستهل الشوط الثاني بعدما اضطر ساري لاستبدال ايموبيلي بسبب الاصابة اثر تدخل من دي ليخت.

وضرب كاين بقوة في الشوط الثاني مسجلا هدفه الثاني والـ33 في 33 مباراة مع بايرن هذا الموسم، فوجه الضربة القاضية للضيوف عندما استغل كرة مرتدة من الحارس بروفيديل اثر تسديدة من سانيه فتابعها الدولي الانكليزي بسهولة داخل المرمى (66).

مبابي يقود سان جرمان الى ربع النهائي

قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس سان جرمان الى ربع النهائي للمرة الاولى منذ عام 2021 عندما سجل له ثنائية الفوز على مضيفه ريال سوسييداد الاسباني 2-1 الثلاثاء على ملعب “أنويتا” في سان سيباستيان في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل مبابي هدفيه في الدقيقتين 15 و56، رافعا رصيده الى ستة أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين هذا الموسم، وإلى 46 هدفا في المسابقة القارية، فيما سجل ميكل ميرينو الهدف الوحيد لسوسييداد (89).

وكان مبابي الذي دخل مرحلة جليدية مع مدربه الاسباني لويس أنريكي، سجل الهدف الأول في الثنائية النظيفة التي حسم بها النادي الباريسي مباراة الذهاب قبل ثلاثة أسابيع.

وبدأ ابن الخامسة والعشرين على مقاعد البدلاء ضد نانت في 17 شباط/فبراير الماضي (2-0)، استُبدل بعد ساعة ضد رين (1-1) الأسبوع الماضي، ثم في استراحة الشوطين الجمعة في موناكو حيث بدأ الموهوب مسيرته.

وجاءت هذه السلسلة في المباريات الثلاث الاخيرة بعد إبلاغ مبابي مسؤولي فريق العاصمة رحيله الصيف المقبل، بعد سبع سنوات أمضاها في ملعب بارك دي برانس.

ودفع أنريكي بمبابي أساسيا ولعب المباراة بأكملها، واشرك البرازيلي بيرالدو ولوكاس هرنانديز مكان القائد البرازيلي الاخر ماركينيوس والبرتغالي دانيلو بيريرا المصابين، وكانا التغييرين الوحيدين مقارنة مع مباراة الذهاب.

وفك سان جرمان عقدته في ثمن النهائي في النسختين الاخيرتين وبلغ ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته في المسابقة التي يلهث وراء لقبه الاول بها وتبقى افضل نتيجة له الوصافة عام 2020 عندما خسر امام بايرن ميونيخ الالماني.

وأجرى مدرب ريال سوسييداد أيمانول ألغواسيل بدوره تغييرين على تشكيلة مباراة الذهاب فدفع بالقائد ميكل أويارسابال والسورينامي شيرالدو بيكر مكان البرتغالي أندريه سيلفا وأندر بارينيتشيا.

وكان مبابي أول المهددين لمرمى اصحاب بتسديدة من داخل المنطقة فوق العارضة (4).

وكاد البرتغالي نونو منديش يخدع حارس مرماه الايطالي جانلويجي دوناروما عندما حاول ابعاد كرة عرضية برأسه فمرت بجوار القائم الايمن (7).

وتوغل مبابي داخل المنطقة من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية تابعها باركولا من مسافة قريبة لكن الحارس أليكس ريميرو ابعدها بقدمه (10).

وانطلق وارين زاير-إيمري من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة لكنه سدد كرة ضعيفة بين يدي ريميرو (14).

ونجح مبابي في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة داخل المنطقة من ديمبيليه فتلاعب بالمدافع إيغور سوبيلديا وسددها قوية بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ريميرو (15).

وجرب الياباني تاكيفوسا كوبو حظه بتسديدة بعيدة مرت بجوار القائم الايمن (45).

وعزز مبابي تقدم سان جرمان مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من الكوري الجنوبي كانغ-إين لي، بديل باركولا، فانطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة وسددها قوية زاحفة بيمناه على يمين الحارس ريميرو (56).

وكاد المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي يضيف الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل المنطقة ارتدت من ريميرو وشتتها الدفاع (68).

وارتكب دوناروما خطأ فادحا عندما حاول ابعاد كرة كانت في طريقها الى ركنية فهيأها الى أويارسابال الذي حاول لعبها ساقطة لكن الايطالي تصدى لها (73).

وأنقذ دوناروما مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية للبديل بينيات توريينتيس من مسافة قريبة قبل ان يشتتها الدفاع (78)، ثم تصدى لتسديدة البديل الاخر سيلفا من داخل المنطقة (82).

وسجل ميرينو هدف الشرف لاصحاب الارض من تسديدة قوية من مسافة قريبة اثر كرة مرتدة من دوناروما (89).