تحديد 28 يوليو موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية الفنزويلية

أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا الثلاثاء أن الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن يترشح لها رئيس البلاد نيكولاس مادورو للمرة الثالثة، ستجرى في 28 تموز/يوليو.

واتفقت الحكومة والمعارضة في تشرين الأول/أكتوبر في محادثات في باربادوس على تنظيم الاقتراع خلال النصف الثاني من العام 2024 بحضور مراقبين دوليين.

وأعلنت السلطات عدم أهلية مرشحة المعارضة الرئيسية ماريا كورينا ماتشادو التي فازت بسهولة في الانتخابات التمهيدية، بحجة أنها أيدت العقوبات الأميركية على فنزويلا خصوصا.

إلا ان اتفاق باربادوس الذي أبرم برعاية النروج الوسيط الرئيسي في المفاوضات، يسمح للذين “يطمحون للترشح” بالطعن أمام القضاء بقرار عدم اهليتهم.

وكانت المعارضة تأمل أن يسمح هذا الإجراء لماتشادو أن تترشح إلا ان المحكمة العليا المتهمة بأنها تأتمر بالسلطة، ثبتت في 26 كانون الثاني/يناير عدم أهليتها. وقد نددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بهذا القرار.

بعد ذلك، أعلنت واشنطن تفعيل العقوبات المفروضة على القطاع النفطي والغازي في فنزويلا، التي علقت لمدة ستة أشهر بعد اتفاق باربادوس.

ونددت كراكاس ب”ابتزاز” تمارسه الولايات المتحدة.

في العام 2018 أعيد انتخاب مادورو خليفة هوغو تشافيز الذي توفي العام 2013، بنتيجة انتخابات قاطعتها المعارضة ولم تعترف بها أكثر من ستين دولة من بينها الولايات المتحدة التي فرضت مجموعة من العقوبات على فنزويلا.

وماتشادو عازمة على خوض الانتخابات وقالت بعد صدور الحكم بعدم أهليتها لمدة 15 عاما “لن تكون انتخابات من دوني”.

وتبلغ ماتشادو الليبرالية المعروفة بحسها النضالي، السادسة والخمسين وقد فازت في تشرين الأول/أكتوبر بسهولة في الانتخابات التمهيدية في صفوف المعارضة وحصلت على مليوني صوت ونسبة 92 %.

وتقدم طلبات الترشح بين 21 آذار/مارس و25 منه. ومن المقرر أن تقام الحملة الانتخابية من الرابع من تموز/يوليو إلى الخامس والعشرين منه بحسب المجلس الوطني الانتخابي.