رئيس الحكومة اللبنانية: القضية الفلسطينية لم تنطفئ شعلتها رغم كل محاولات الاحتلال لطمسها

رئيس الحكومة اللبنانية: القضية الفلسطينية لم تنطفئ شعلتها رغم كل محاولات الاحتلال لطمسها

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء إن القضية الفلسطينية “لم تنطفئ شعلتها” رغم كل محاولات الكيان الإسرائيلي المحتل لطمسها وما يفعله من قتل وتدمير وإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال ميقاتي في كلمته خلال افتتاح المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024 الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية أن “التغيرات المصيرية التي تمر بها منطقتنا العربية خير دليل على ارتباط العدالة الاجتماعية بمفهوم التنمية المستدامة والمتوازنة”.

وشدد على أهمية إيجاد الحلول السلمية العادلة والمستدامة لمشكلات المنطقة العربية مطالبا بوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان.

كما طالب ميقاتي بالانطلاق نحو الخيار السلمي وإلزام الكيان الإسرائيلي المحتل بتطبيق القرارات الدولية وتحديدا القرار 1701 وكل القرارات المتعلقة بلبنان والانسحاب من جميع أراضيه المحتلة.

وأكد ميقاتي ضرورة توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية القطاع الخاص مما يعزز النمو المستدام والشامل للجميع ويؤدي دورا مباشرا في توفير فرص العمل معتبرا أن المنطقة بحاجة ماسة إلى تلك الفرص.

من جهته دعا وزير الاقتصاد في سلطنة عمان ورئيس المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024 سعيد الصقري في كلمته إلى وضع حد للحرب في غزة وإيقاف تدهور الحالة الانسانية التي يعانيها سكانها وإيجاد آليات تؤدي إلى إحلال السلام المستدام.

وأعرب عن اعتقاده بأنه “لا تنمية مستدامة من دون سلام مستدام” مشيرا إلى أهداف المنتدى العربي للتمنية نحو توفير إمكانات التكنولوجيا الرقمية كافة للجميع وإيلاء الشراكة مع القطاع الخاص حيزا مهما.

بدورها قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية ل(إسكوا) رولا دشتي في كلمتها إنه لا يزال 130 مليون انسان في منطقتنا العربية “عالقين في شباك الماضي الضاري والحاضر المرير” مشيرة إلى تعثر التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة في كل العالم.

وأضافت انه في قلب التحديات “تكمن فرص غير مسبوقة لإعادة كتابة قصة منطقتنا لتصلح قصة صمود وأمل” معتبرة أن المنتدى “مساحة للأمل وشهادة على عزمنا لنصرة الحياة على الموت”.

وأعربت دشتي عن اعتقادها بأن انجازات (اسكوا) في مجال الطاقة المتجددة والصحة والتعليم والإنترنت “أسس يجب أن نبني عليها رؤية أكثر طموحا ويكون الابتكار محركا لاقتصادنا وللحفاظ على البيئة”.

ولفتت إلى ان المنطقة العربية تتمتع بالامكانات وبالارادة القوية والابتكار ورأس المال البشري لكنها تواجه تحديات هائلة ناجمة عن تغير المناخ وندرة الموارد والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي وضعف المؤسسات الضامنة للحقوق والحريات.

وشارك من دولة الكويت مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية السفير سامي عبد العزيز الحمد.

ويعد المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024 الآلية الإقليمية السنوية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتستمر أعمال المنتدى في بيروت حتى مساء يوم الخميس المقبل 7 مارس.