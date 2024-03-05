سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد زيارة دولة
بحفظ الله ورعايته عاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن عصر اليوم قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بعد زيارة دولة.
وقد رافق سموه رعاه الله وفد رسمي ضم كلا من معالي الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ نواف عبدالعزيز حمود الجراح الصباح ومعالي الشيخ مبارك فهد السالم الصباح ومعالي الشيخ جابر فيصل السعود الصباح ومعالي الشيخ مبارك صباح سالم الحمود الصباح ومعالي الشيخ حمد سالم الحمود الجابر الصباح ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي معالي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.